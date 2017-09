Alcalde de Adjuntas arremete contra el Gobierno

El alcalde de Adjuntas, Jaime Barlucea, arremetió el miércoles contra lo que se conoce como la burocracia intermedia del Gobierno, que a su entender no ha sido diligente en responder a la emergencia del huracán María.

“Yo no puedo dejar que la pobreza que se está generando ahora, agrave más adelante. En mi caso, estamos en una situación crítica y tiene que manejarse a través de los municipios. Nosotros somos los que conocemos todas las áreas. No voy a permitir que llegue a través de otros entes, para que no se canalice de la manera correcta. La intervención del gobernador ha sido genuina y de corazón. Pero la directora regional de Ponce del Departamento de Salud no se ha presentado en Adjuntas, no ha ido y le ha importado un bledo, así que a veces podemos ser grandes administradores, pero cuando tenemos personas que nos hacen quedar mal, nos afecta”, dijo Barlucea a preguntas de la prensa.

“Aquí no estamos para echar culpas, vamos a asumir nuestra responsabilidad. Pero los que no están haciendo su trabajo, todavía están a tiempo para reivindicarse y hacer lo que tienen que hacer. La parte gerencial de abajo no está funcionando. Hay disponibilidad de los jefes arriba, el propio gobernador ha hecho una labor excelente, pero él es uno”, añadió.