Huracán María dejó 70 % de los hospitales inservibles

Con solo un 30 por ciento de los hospitales en funcionamiento, la mayoría de ellos encendidos con planta eléctrica, y con 60 farmacias abiertas, a lo que se suma la falta de comunicación, el panorama de salud en la isla se plantea en crisis tras el golpe del huracán María.

El secretario de Salud, Rafael Rodríguez Mercado, expuso que de 69 hospitales que hay en el país, solo están en funcionamiento 18, de los cuáles el gobierno tiene control sobre cinco que son públicos.

“Es una crisis porque de un 100 % que teníamos bajamos a un 30. Hoy (ayer) personal de Salud federal junto con la reserva del ejercito están haciendo inspecciones para evaluar porque las instituciones están funcionando o no”, expresó el funcionario. De estos, la gran mayoría está funcionando solo la sala de emergencia, mientras en otro tienen áreas de operaciones. Rodríguez Mercado estableció que el problema principal es en la región de Arecibo, que quedó sin servicio médico por lo que sus pacientes tienen que ir a Manatí o Aguadilla.

Muchos hospitales privados quedaron sin servicio hasta nuevo aviso por lo que los pacientes han tenido que ser trasladados a otros centros de salud, explicó el secretario.

“Tenemos solamente 60 farmacias abiertas, la gran mayoría de las personas no es que no la puedan comprar es que no hay farmacias para comprarlas”, agregó sobre la situación de salud de Puerto Rico, luego de que hace una semana pasara uno de los fenómenos atmosféricos más fuerte del que se tiene registro. El secretario pasó una orden para mover las medicinas de farmacias que quedaron “destruidas”. Los medicamentos controlados los tiene que mover la DEA, pero las no controladas Salud puede disponer de ellas.

La situación se vuelve aún menos alentadora cuando el secretario no descartó que hubiesen muertes en hospitales por falta de servicio eléctrico. “Soy sincero, decir que ninguna muerte pasó porque no había diesel (en una planta) sería mentir. Pudo haber pasado. No tengo la contabilidad pero pudo haber pasado”, expresó.

“La cosa no está peor porque cuando Trump firmó la declaración de emergencia para Irma vino personal y cuando estaba acá se anunció que venía María y se quedaron aquí y mandaron más efectivos porque el presidente de Estados Unidos firmó otra declaración para María”, abundó Rodríguez Mercado.

Además de los daños sufridos por el huracán, los problemas de energía eléctrica son la crisis principal de los hospitales. Ante esto, el secretario de Seguridad Pública, Héctor Pesquera, aseguró que dan prioridad en llevar diesel a los hospitales.

La falta de servicio de energía eléctrica no es el único problema, pues Metro supo que en el Hospital UPR de Carolina faltan suero y alimentos.