Desconocido el estado de los hogares de ancianos tras María

A una semana de que la isla fuera azotada por el huracán María y dejara serios daños en la infraestructura y a la mayor parte del país sin servicio eléctrico, todavía no hay un panorama claro de la situación de los hogares de personas de edad avanzada licenciados por el Departamento de la Familia.

Según la secretaria Glorimar Andújar Matos, debido a que las comunicaciones colapsaron, tuvieron que enviar personas a conocer el estado de los hogares, sin embargo, aún no tienen un insumo de la situación de los hogares.

“Físicamente se están enviando personas a visitar, están visitando, han enviado personas de ellos y yo desde nivel central el área de licenciamiento se van a tirar a la calle y van a visitar”, expresó la secretaria.

Ante la pregunta de Metro de si ha recibido un insumo de la situación, la funcionaria señaló que “yo no tengo la información todavía porque no he podido llegar a reunirme con ellos. Tengo unas reuniones programadas como no hay comunicación, para recoger el insumo. Ahora mismo están en la calle”.

El proceso es paralelo con los hogares de niños licenciados por el Departamento.

"Las necesidades que tienen ellos (los ancianos) se están coordinando a través del COE. Se pasan por el mecanismo del COE y ahí se establecen las prioridades, si es una persona que necesita electricidad porque tiene un respirador pues eso es primera prioridad”, explicó la secretaria.