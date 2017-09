Devastador el impacto en las reservas naturales tras azote de María

El azote del huracán María en la isla dejó daños significativos en la flora y fauna.

Así lo confirmó la secretaria de Recursos Naturales, Tania Vázquez Rivera, quien sostuvo que están en proceso de recopilar la información de los daños y hacer un censo de la fauna y flora afectada.

“De la poca información que tengo hasta el momento sobre las reservas, ha tenido un impacto bastante devastador sobre las reservas”, expresó Vázquez Rivera en entrevista con Metro.

Aseguró que para un saldo de los daños “se tiene que esperar a recopilar. Fui a hacer un llamado a los oficiales de manejo porque imagino que están incomunicados, no he tenido comunicación suficiente para que me de el estatus de la reserva, también que me den las necesidades que tienen”.

En el bosque Rio Abajo en Utuado tienen un proyecto de cotorras, que hasta el momento las que tienen en cautiverio indicó que están bien, y libres contaron 36 “lo cual es un número bastante bueno”.

“Pero en el bosque muchos árboles abajo”, abundó la funcionaria al señalar que buscará recopilar información y hacer un censo de flora y fauna afectada.

¿Qué hacer en caso de avistar fauna en las calles?

En caso de que los ciudadanos encuentren fauna en las calles o fuera de su hábitat, la secretaria hizo un llamado a que se comuniquen con el Cuerpo de Vigilantes.

“No traten de rescatarlas ellos mismos, a menos que sea un caso extremo y la persona tenga un entrenamiento para hacerlo y que trate de comunicarse con el cuerpo de Vigilantes, se que tenemos las comunicaciones caídas pero sino que llame a un Policía que ellos se comunican con el Cuerpo de Vigilantes”, informó.