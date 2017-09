Crucero Adventure of the Seas modifica travesía programada saliendo de Puerto Rico

SAN JUAN– A causa de la fragilidad en las condiciones atmosféricas, el crucero Adventure of the Seas no estará zarpando desde San Juan, Puerto Rico mañana, sábado, 23 de septiembre, como se tenía previsto.

La empresa Royal Caribbean emitió una comunicación oficial a las agencias de viajes, informó Daphne Barbeito, presidenta de Cruceros to go. Cruceros to go es una de las agencias que tenía vendida la travesía del Adventure of the Seas y está comunicándolo a sus clientes.

“Invitamos a los clientes que viajarían en este crucero a que intenten comunicarse con su agencia de viajes para recibir mayor información”, exhortó Barbeito.

El Aventure of the Seas zarpará en su travesía de tres días el próximo 27 de septiembre y visitará las islas de Antigua y St Kitts.

Barbeito informó además que Carnival Cruise Line canceló las salidas desde el puerto de San Juan del crucero Carnival Fascination programadas para el 24 de septiembre, 1ro de octubre y 8 de octubre. Los clientes recibirán un reembolso total de su inversión.