Denuncian hacinamiento en aeropuerto de boricuas tratando de salir de la Isla

Las autoridades en Puerto Rico reforzaron la seguridad del aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín, pues se ha dado la dinámica de que multitudes de personas acceden a pasajes de líneas aéreas que siguen vendiendo vuelos que en realidad no pueden despegar desde la Isla.

Las operaciones en el aeropuerto están limitadas por la falta de electricidad, por los daños a sus instalaciones y por el toque de queda que el gobierno puso en vigor indefinidamente. Los vuelos que entran y salen del aeropuerto son limitados y se le da prioridad a vuelos de gobierno con misiones de ayuda.

Metro recibió la denuncia de una boricua en Estados Unidos con familiares que esta mañana intentaban salir de la Isla. “Me llamó mi prima a las 5 am de Puerto Rico. Tienen a las personas hacinadas en el aeropuerto sin poder salir. Dice que hay niños y ancianos que necesitan asistencia médica. Los están amenazando con la Policía por el toque de queda y están a punto de un motín. Me indicó que solo salen dos o tres vuelos y que ellos están allí porque las aerolíneas les indicaron que tenían que ir viernes. No tienen comida, ni agua”, lee la denuncia que llegó a Metro.

De hecho, la superintendenta de la Policía, Michelle Hernández confirmó que hay mucha gente llegando al aeropuerto en un intento por comprar pasajes en los mostradores de las líneas aéreas. Hizo un llamado a no hacerlo, pues se genera un problema en el aeropuerto.

“Hemos retomado la vigilancia en el aeropuerto. Nosotros tenemos un responsabilidad en el aeropuerto con TSA y HSI. Las instrucciones que se les ha dado a la población es que si van a hacer reservaciones que lo hagan en línea, que no vayan al aeropuerto a tratar de hacer reservaciones en counter… y muchas personas que quieren salir del país, asumo que todavía creen que pueden hacer lo que quieran y van al aeropuerto […] Hay mucha gente en el aeropuerto que no deberían estar en el aeropuerto porque no se están haciendo counters”, dijo Hernández.

Los operadores del Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín tendrán una conferencia de prensa mañana lunes.

Puerto Rico fue azotado por el huracán María entre el miércoles y jueves de la semana pasada.

