Rosselló: “La prioridad será energizar el Centro Médico”

El gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosselló, informó hoy que la prioridad en la Autoridad de Energía Eléctrica es devolver el servicio al Centro Médico de Río Piedras.

“Eso es primero que todo. Vamos a tratar de conseguir energizar el Centro Médico”, dijo el primer mandataria en conferencia de prensa.

Al mismo tiempo, detalló que identificarán siete hospitales que estén en funciones para que trabajen las emergencias a nivel regional, ya que no hay recursos para suplir la demanda de todos los centros hospitalarios del país.

“La realidad. No tenemos ahora los recursos para atender a todos los hospitales. Si hacemos un esfuerzo para atender todos los hospitales nos quedamos sin recursos y nos quedamos sin atender los pacientes. Por lo tanto, junto al Gobierno federal hemos establecido, para ver como mitigamos esa situación, cómo identificar los hospitales que están funcionando y hacerlos centros regionales en la siete regiones de salud y que de ahí se puedan trabajar los que son de urgencias”, detalló Rosselló.

También se habilitó el Centro Comprensivo de Cáncer para funcionar durante la emergencia.

Sobre la situación de Guajataca, el gobernador Ricardo Rosselló detalló que se continúa con el esfuerzo de desalojo. “No había telecomunicaciones, no había señal de radio y por lo tanto muchas de las personas no sabían lo que estaba pasando. Hoy sobrevolamos la represa y hay unos daños severos y significativos. Todavía corren peligro, estamos recomendando fuertemente a continuar el proceso de desalojo”, expuso el primer mandatario el país al tiempo que expuso que no sabe “cuanto tiempo aguante más la estructura”.

Por otra parte, el gobernador anunció al extensión de la Ley Seca y el toque de queda, que es desde las 7:00 p.m. hasta las 5:00 de la mañana. "Esas diez horas estará la Guardia Nacional y la Policía de Puerto Rico y quien violente la orden se expone a una pena de seis meses de cárcel", dijo el secretario de Asuntos Públicos, Ramón Rosario.

El Gobernador ofreció una conferencia de prensa tras una reunión con unos 48 alcaldes en el Centro de Manejo de Emergencias que se habilitó en el Centro de Convenciones de Puerto Rico.

