Puertos "en fase de reconocimiento" de daños

La comisionada residente en Washington, Jennifer González, informó ayer que los puertos en Puerto Rico están “en fase de reconocimiento” de daños, luego del paso del huracán María, en los muelles de San Juan, Fajardo, Vieques, Culebra y Yabucoa, puerto por el que entran los buques de combustible para gasolina en Puerto Rico.

“Los daños al muelle de Yabucoa son menores, lo que permiten que atraquen los buques”, explicó la comisionada, quien estuvo reunida con personal del Coast Guard para recibir un informe de evaluación de daños. Respecto a San Juan, González dijo que dicha evaluación aún está en proceso.

“Aunque visualmente no hay daños mayores en las áreas de los muelles, tienen que asegurarse que no haya embarcaciones hundidas en los canales de navegación y que no haya derrame de aceites”, explicó, al tiempo que dijo que el Cuerpo de Ingenieros y la Agencia de Protección Ambiental (EPA) trabajan en coordinación con el Coast Guard en dicha evaluación que podría tardar “dos o tres días” más, para que entonces puedan abrir los puertos.