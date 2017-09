Alertan a los consumidores a denunciar artículos sobre precio

El secretario del Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO), Michael Pierluisi, recomendó a los consumidores tomar una foto de los productos que encuentren sobre precio en los comercios que se aprovechan del estado de emergencia en que se encuentra el país tras el paso del huracán María.



Pierluisi advirtió a los comerciantes que sea ahora o más adelante serán multados.



"El hecho de que un inspector de DACO no esté en ese momento, no significa que no nos vayamos a enterar más tarde de la situación y los vamos a multar. Tendremos inspectores en la calle y estamos fiscalizando", aseguró el funcionario.

Asimismo orientó a los consumidores "si notan algo irregular, guarden la evidencia y posteriormente se estaría investigando".

Por otro lado, para la tranquilidad de la ciudadanía también comunicó que hay combustible suficiente y abastos de comida, sin embargo, se está trabajando para una pronta distribución.