Video: Ya comienza a desbordarse el río Guajataca

Debido al fallo de la represa del río Guajataca, el Servicio Metereológico Nacional pidió desalojar de manera inmediata los municipios de Isabela, San Sebastián y Quebradillas. Se habla de 70 mil residentes. Roselló pidió a Guardia Nacional que ayudara a las autoridades locales para tal fin.

Ahora, en este video de Weather Nation, se ve cómo comienza a correr el agua desde la represa.

We just received new video of the dam failure coming out of Lake Guajataca, PR. #PuertoRico pic.twitter.com/LMdXzKEca4

— WeatherNation (@WeatherNation) September 22, 2017