Tito "El Bambino": "Vamos pa'lante Puerto Rico"

#juntossomosmás Vamos hacia adelante Puerto Rico 🇵🇷 Vamos a reconstruir a Puerto Rico, seguiremos siendo la Isla del Encanto. ¡Vamos para adelante! ¡YO LE CREO A DIOS ! #HuracánMaría

