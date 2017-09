Ricardo Rossello sobrevuela la isla junto al gobernador de Nueva York

El gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rossello, sobrevoló este viernes la isla del país junto a su par del estado de Nueva York, Andrew Cuomo.

Así lo constató a través de su cuenta de Twitter.

Thank You @NYGovCuomo for your commitment to help Puerto Rico recover from Hurricane #María. We will come out strong! pic.twitter.com/lzonHXmEVj

— Ricardo Rossello (@ricardorossello) September 22, 2017