Dron muestra a Cataño bajo el agua

Cataño es otro de los pueblos que están bajo el agua luego del devastador paso del huracán María desde el día de ayer.

Esto lo pudo registrar uno de los drones de CBS y este es el momento exacto en el que se ve cómo quedó todo el área del pueblo luego del huracán.

Drone footage shows Catano, Puerto Rico, underwater after Hurricane #Maria struck, knocking out power to the island. https://t.co/grb6uJG66W pic.twitter.com/WvOZ2PRAwR

— ABC News (@ABC) September 22, 2017