¡Atención! Emergencia en Guajataca, riesgo de inundación

La presa que contiene al río Guajataca, al noreste de Puerto Rico, ha comenzado a fallar. Al provocar inundaciones repentinas, el Servicio Metereológico Nacional declaró emergencia

Esto afecta a los municipios de Isabela y Quebradillas, en San Juan Puerto Rico. La agencia insta urgentemente a los ciudadanos de municipios circundantes a irse en este momento.

A las 2:10, pm, hora local, los operadores de la presa informaron que el desbordamiento estaba causando inuncadiones. Cinco minutos después, se reportaba un gran daño en la presa.

At 210 PM, dam operators reported the Guajataca Dam is failing causing flash flooding downstream on the Rio Guajataca. #PRWX

This is an EXTREMELY DANGEROUS SITUATION. Busses are currently evacuating people from the area as quickly as they can #prwx

— NWS San Juan (@NWSSanJuan) September 22, 2017