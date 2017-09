Roselló apela a la solidaridad: "La gente es la prioridad"

El gobernador Ricardo Rosselló apeló hoy a la solidaridad entre la población de la isla caribeña y dijo que la ciudadanía es la prioridad del Ejecutivo, que hará todo lo que esté en sus manos para mejorar la situación lo antes posible.

Rosselló advirtió que en absoluto el peligro ha terminado, ya que nuevas inundaciones pueden llegar con las lluvias previstas para las próximas horas, en declaraciones a Wapa Radio, la única emisora radial que mantiene su emisión desde el paso del huracán la madrugada del miércoles.

El gobernador subrayó que la Guardia Nacional de EE.UU. y la Policía de Puerto Rico trabajan en conjunto para asistir a la población, a la que dijo que el Ejecutivo va a apoyar con todas sus fuerzas.

"Solicito la solidaridad y la hermandad, a la vez que quiero dejar claro que el peligro no ha pasado", dijo el gobernador.

"Tienen -los puertorriqueños- un Gobierno con el que pueden contar", sentenció Rosselló.

Asimismo, Roselló resaltó que la situación es totalmente excepcional, tras recordar que el huracán María, que según aseguró llegó a alcanzar ráfagas de más de 200 millas por hora, fue, probablemente, el ciclón más potente de la historia.

El gobernador subrayó que se trabaja codo con codo con la Agencia Federal para la Gestión de Emergencias (Fema) federal para conseguir las ayudas necesarias de Washington para reconstruir la isla caribeña lo antes posible.

En cuanto al problema de las comunicaciones, Roselló dijo que se espera que mañana lleguen desde EEUU generadores de diesel para poner en funcionamiento equipos dañados, aunque reconoció que no será fácil y tomará tiempo que la comunicación telefónica fluya con normalidad.

"Trabajamos para restablecer las comunicaciones en todo Puerto Rico", aseguró el jefe de Gobierno.

Rosselló indicó que espera que mañana, si el tiempo lo permite, helicópteros puedan reconocer amplias partes de la isla de las que todavía no se tiene noticia.

Dijo que los deslizamientos de tierra son una grave amenaza en las montañas y el interior que todavía puede crear muchos problemas, por lo que pidió a la población que no se confíe y se mantenga en lugar seguro.

"La naturaleza a veces es destructiva y lo único que podemos hacer en esos casos es trabajar para estar prevenidos", indicó Rosselló, para quien el huracán María cumplió con los peores augurios que preveían una destrucción masiva a su paso por Puerto Rico.

Por otro lado, la senadora Jenniffer González informó sobre las personas que ya están trabajando para reconstruir el país. 3200 personas están trabajando en operaciones de reconstrucción y rescate.

There are over 3,200 federal staff on the ground in PR and USVI supporting response and recovery operations from #HurricaneMaria #PRStrong

— Jenniffer González (@RepJenniffer) September 21, 2017