Podría tomar "meses" restablecer el sistema eléctrico

El paso del huracán María por Puerto Rico ayer, dejó sin luz a la totalidad de sus 3.5 millones de habitantes.

Sobre ese particular, el gobernador Ricardo Rosselló indicó que el restablecimiento total del servicio eléctrico será "cuestión de meses, ni días ni semanas", mientras que la alcaldesa de San Juan, Carmen Yulin, dijo que tardará de 4 a 6 meses en reponerse.

Tanto la alcaldesa como el gobernador ya han ordenado a sus funcionarios públicos que salgan a la calle a comprobar los estragos.

Efe pudo comprobar que algunas gasolineras de San Juan quedaron destruidas y que el centro de Condado, un barrio residencial de la capital con muchos hoteles, tiene la calles inundadas.

Además, el área de Isla Verde, una de las zonas turísticas al este de San Juan, se encuentra intransitable.

Puerto Rico governor: It will take "months as opposed to weeks or days" to restore power to island https://t.co/jQZZ8BGrNx

