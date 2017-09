Muere anciana en luego de que residencial de Aguadilla se inundó durante huracán

Lamentablemente, el huracán María cobró una vida en Aguadilla tras su paso por Puerto Rico. Una fémina 73 años de edad falleció ahogada en el residencial público José Aponte, luego de que el lugar se inundó por las fuertes lluvias del evento climatológico. El deceso fue confirmado por este medio, que se presenció al lugar luego de recibir la información oficial por parte del capitán Eduardo Rivera González de la Policía de Puerto Rico. El uniformado comentó que la fémina estaba en cama, sin poder caminar y vivía con un hermano. "El hermano dijo que las circunstancias no lo dejaron salir cuando había una crecida", comentó Rivera González. Sin embargo, una vecina del lugar, quien alertó a las autoridades sobre lo ocurrido, contó a Metro su versión de los hechos. Según la vecina, preguntaron en varias ocasiones durante el huracán al hermano de la mujer para ver si estaban bien, y en varias ocasiones este el individuo contestó que sí. No obstante, luego comenzó a gritar pidiendo apoyo, señaló la residente del lugar. Así se registró el deceso "La cama se rompió y él [el hermano] la encontró a ella bajo agua y con el matress encima", sentenció la mujer. Al tiempo, contó que el hermano de la difunta intentó sacarla pero no se le hizo posible, porque el agua llegaba a unos cuatro pies de altura en plena madrugada durante el huracán. De acuerdo con la testigo, a eso de las 12:30 de la madrugada gritó al cuartel de la Policía (queda frente al residencial) para alertarles de la situación. No obstante, por estar el área inundada y haber fuertes vientos los oficiales se abstuvieron. El capitán Rivera Hernández afirmó a este medio que en varias ocasiones las autoridades pidieron desalojar el residencial por ser un área inundable. No obstante los residentes del lugar se quejaron porque no fueron casa a casa a pedir que abandonaran el área, sino que solo pasaban itinerantemente en unas guaguas. El cuerpo y la escena del evento fueron analizados por la Policía de Puerto Rico. Por otra parte, hubo una segunda muerte durante el huracán María en Aguadilla, específicamente en el sector Palmar, pero Rivera Hernández comentó que fue natural y no por causa de las inclemencias del tiempo.