FEMA envía contingentes para rescate y reconstrucción

Ya hay varias instituciones gubernamentales trabajando en la ayuda para la reconstrucción y rescate en Puerto Rico. Anteriormente, la Junta Fiscal ya había autorizado $1,000 millones para tareas de emergencia y Ricardo Roselló ya comenzó a trabajar con FEMA.

With my staff and personnel from @fema doing an initial assessment of hurricane #Maria's impact in Puerto Rico. — Ricardo Rossello (@ricardorossello) September 21, 2017

Esta institución,a su vez, anunció que ya tiene equipo en la zona de trabajo. De hecho, ya habían preparado algunas edificaciones antes de María.

.@VATF1 search & rescue team is helping with preparations in Puerto Rico ahead of #Maria & ready to support following the storm. pic.twitter.com/NJkQrFsU1k — FEMA (@fema) September 18, 2017

We have four FEMA search & rescue teams supporting #HurricaneMaria response efforts, with more teams on the way. https://t.co/tFnumzdhgC — FEMA (@fema) September 21, 2017

Acá se muestra su preparación.

We’re working closely w/ our federal partners to respond to #Maria. Here’s a look at the teamwork behind the scenes: https://t.co/otbCJDeOOB — FEMA (@fema) September 21, 2017

Más apoyo

Por otra parte, la Guardia Costera estadounidense de la zona sureste, anunció misiones de búsqueda y rescate en el territorio nacional.

El 50% de ellos ya está en Puerto Rico, según informaron a través de su cuenta de Twitter.