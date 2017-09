Estudiante boricua salva a 90 pájaros del huracán María

Una joven que en Twitter se llama Michelle H., ha conmovido a miles por un solidario gesto. Al ver a tantas aves morir afuera, decidió salvar a una. Ella está en San Juan Río Piedras y vio cómo la tormenta afectaba a los animales. En un momento en el que esta estaba en pausa, ella y sus amigos rescataron a los que quedaron vivos.

This bird is the reason I decided to get more ❤️ pic.twitter.com/IMKYgpoVte — Michelle H. (@Michkpop16) September 21, 2017

Y todo, porque ella decidió salvar a uno solo.

It all started because I wanted to save one bird #hurricaneMaria pic.twitter.com/x2d5V1wy5L — Michelle H. (@Michkpop16) September 20, 2017

Pronto, tuvo 60 pájaros a los que tuvo que alimentar y dar cobijo.

We got more than 60 birds to feed and save them from dying from the strong winds. #PuertoRicoStrong — Michelle H. (@Michkpop16) September 20, 2017

El número llegó a 90. Luego de que María pasó, uno a uno se fueron volando. Mucha gente ha alabado a Michelle por su gran corazón.