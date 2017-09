Confirman primera muerte por huracán María en Puerto Rico

El paso del huracán María sobre Puerto Rico deja su primera víctima fatal. Se trata de un hombre que alegadamente fue impactado por un panel que había sido instalado para proteger una vivienda de los fuertes vientos del sistema y que salió volando con las ráfagas, en hechos ocurridos en Bayamón.

El gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosselló, confirmó la información en entrevista con CNN. Asimismo, la secretaria de prensa de La Fortaleza, indicó que el sistema 911 confirmó la muerte del individuo que aún no ha sido identificado.

Al momento no se han reportado más fatalidades, dijo el gobernador, al tiempo que explicó que aún no tenía información de la zona sureste de la isla, por donde entró huracán, debido a los problemas de comunicación que enfrenta Puerto Rico por los daños provocados por María.

Puerto Rico governor: It will take "months as opposed to weeks or days" to restore power to island https://t.co/jQZZ8BGrNx

— Anderson Cooper 360° (@AC360) 21 de septiembre de 2017