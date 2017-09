Vega Baja da la lucha previo al paso de María

El alcalde de Vega Baja, Marcos Cruz Molina, explicó que si bien en su pueblo hay seis refugios identificados para atender los desalojados por el huracán María, tan solo dos están habilitados.

“En este momento, hay habilitados solamente dos. Dicen que hay seis en la lista, pero para recibir a las personas solamente hay dos refugios con catres suficientes: el gimnasio municipal y la escuela Agapito Rosario”, destacó, señalando que esta es una situación que se había informado al Gobierno estatal desde el inicio de la temporada de huracanes y justo antes de Irma.

Cruz Molina le salió al paso a la información provista ayer por el Secretario de Asuntos Públicos, Ramón Rosario, quien dijo ayer que Vega Baja tiene seis refugios disponibles. Es un problema, incluso, que distintas administraciones municipales han buscado que el Gobierno estatal continuamente atienda.

“Se le solicitaron catres adicionales a la Oficina de Zona 2 de Manejo de Emergencias estatal, para ubicarlos en los restantes refugios, porque al momento solamente nos han conseguido 50. Si los catres nos lo proveen tendremos catres para atender a la agente, de no proveerse las personas pudieran ir a los refugios, pero no cumplirían con los requisitos que se disponen. De nuevo, hay seis en lista, pero preparados hay dos”, articuló en entrevista con Metro, mientras entraba a la vulnerable zona del barrio Ojo de Agua.

Cruz Molina recordó que para Irma, 63 vegabajeños y vegabajeñas fueron refugiados en el gimnasio municipal y en la escuela Agapito Rosario, “pero en esta ocasión serán más los refugiados, y por eso es que estamos pidiendo catres adicionales”.

Las zonas inundables más afectadas cuando azotan los fenómenos atmosféricos a Vega Baja son: el Ojo de Agua, Los Naranjos, Brisas de Tortugueros, la Barriada Sandín, los barrios Almirante Sur y Norte, la zona del casco como el pueblo y la urbanización Villa Real, el barrio Sabana, la calle Héctor Pantoja, la urbanización Jardines de Vega Baja y el barrio Cuatro Calles, aledaño a la costa. Claro está, también están las casas que dan hacia la orilla previa al balneario de Puerto Nuevo y los barrios aledaños al Río Cibuco, como Arenales y Pueblo Nuevo.

Entonces, está la situación con el caño Cabo Caribe, que afecta a varios de estos sectores. Ayer, Cruz Molina volvió a denunciar el problema con la limpieza de este cuerpo de agua. Recordó, incluso, que distintas administraciones municipales han buscado que el Gobierno estatal continuamente atienda, pero los reclamos han caído en oídos sordos.

“Entonces, ayer, como señalamos, se comenzó por fin el proceso de mitigación por parte del Departamento de Recursos Naturales, y continúa durante el día de hoy. Nos dicen que seguirá después del ciclón. Pero como mencioné ayer, esto no es cuestión de hacer un proceso e irse, como suele pasar”, acotó el alcalde, quien ayer denunció que al señalarle el problema al gobernador Ricardo Rosselló Nevares, el Primer Mandatario le dijo que “eso era una bobería”.

Se parece a Hugo

Según la trayectoria de María, se espera que el monstruoso huracán categoría 5 salga por el norte-central de la isla grande de Puerto Rico, justo donde ubica el pueblo del Melao Melao, con vientos de 160 millas por hora.

“En ese sentido, en términos de ruta, trayectoria e impacto, lo más parecido que pudiera recordar sería el huracán Hugo. Ya otras generaciones anteriores de vegabajeños dicen que han visto cosas así, pero para nosotros esto es algo nunca antes visto”, acotó.

Cruz Molina tenía 13 años de edad cuando el huracán Hugo apabulló al pueblo del que ahora es alcalde. La responsabilidad, claro está, ahora es mucho mayor. No ha parado de trabajar por su pueblo.

Ayer, por ejemplo, visitó todas las zonas que deberán recibir el peor impacto de la tormenta Irma, y que “el llamado que se le hace a la ciudadanía en estos sectores es que se muevan a lugares seguros”.

“En muchas ocasiones pensamos que no va a pasar mucho y ojalá así sea, pero ahora mismo estamos ante una situación q muchas generaciones no hemos vistos, no es momento quedarnos en nuestras casas, todos tomemos. Hasta el momento durante la noche de ayer varias comunidades y con las personas que nos comunicamos las personas que se iban a mover a lugares seguros. Esperemos que la misma apertura se vea hoy”, apuntó.

“Aproximadamente, se espera que empiece el azote duro en horas de la madrugada y es por eso que se les solicita que desalojen las áreas más vulnerables con premura”, dijo Cruz Molina a Metro.

Con respecto al balneario, dijo que “esa zona fue impactada por Irma, ya vino gente de FEMA a evaluarlo, y se comenzó el proceso de mitigación. Es recomendable, que a fines de cualquier tipo de reclamación a los seguros, ya sea privado o de FEMA, se tomen fotos de las propiedades previo al huracán, para que todo esté documentado”.

Sobre el sistema eléctrico, Cruz Molina señaló que en Vega Baja apenas queda un 5 % de los ciudadanos sin electricidad luego del paso de Irma, lo que constituye cinco mil habitantes.

Mientras, con respecto al sistema de agua, señaló que desde las tres de la tarde se tumbará el generador de la Monserrate, que es paralelo al barrio Pueblo Nuevo, aledaño al río Cibuco, “pues el río se pone muy fuerte y el efecto puede ser peor”.

“Al momento vamos a tener un oasis permanente en la Oficina Municipal de Manejo de Emergencias”, destacó.