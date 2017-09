Medias Rojas y Yanquis cada vez más cerca de asegurar pase a los playoffs

La lucha por asegurar el pase a los playoffs de la Liga Americana tuvo una jornada más como protagonistas a los Medias Rojas de Boston y los Yanquis de Nueva York, que dieron un paso más para conseguirlo tras alcanzar sendas victorias.

El jardinero izquierdo Andrew Benintendi pegó un sencillo de dos carreras en la undécima entrada para que los Medias Rojas derrotasen 10-8 a los Orioles de Baltimore y consiguieran su noveno triunfo en 12 compromisos.

Clutch Benny with the game-winner and it only took 11 innings tonight! #WINDANCEREPEAT pic.twitter.com/9l3DY3QAdE — Red Sox (@RedSox) September 19, 2017

El jardinero derecho Mookie Betts impulsó cuatro carreras, mientras que el campo corto Xander Bogaerts aportó cuadrangular y anotó tres veces por los Medias Rojas, que mantienen su ventaja de tres juegos sobre los Yanquis en la cima de la División Este de la Liga Americana.

Los Medias Rojas (86-64) redujeron a cuatro su número mágico para asegurar un boleto de playoffs.

El equipo de Boston superó una desventaja de cinco carreras mediante un racimo de seis anotaciones en el quinto episodio.

Los Medias Rojas necesitaron de 10 lanzadores para superar a los Orioles, que ahora han perdido 10 de 12 partidos.

Tres boletos del dominicano Miguel Castro –uno intencional– llenaron las bases en el undécimo episodio. Luego, Benintendi pegó una roleta de sencillo pese a la zambullida del segunda base Jonathan Schoop.

Boston consiguió así su decimocuarta victoria en entradas extras, contra sólo tres derrotas. Ostentan la mejor marca de las Grandes Ligas en esa faceta estadística.

Matt Barnes (7-3) resolvió el décimo capítulo que lo dejó con la victoria y Carson Smith sacó tres outs para su primer salvamento.

La ofensiva de los Medias Rojas volvió a tener el apoyo del bateo latino con el dominicano Rafael Devers que se fue de 5-2 con una anotada y el puertorriqueño Christian Vázquez tuvo de 4-2 y también piso una vez la registradora.

Mas brillantez tuvieron los latinos de los Orioles aunque se quedasen sin premio con los dominicanos Manny Machado de 4-1 con una empujada, Welington Castillo de 3-0 con una anotada y una producida y Pedro Álvarez de 3-3 con dos anotadas y una impulsada.

El jardinero novato Aaron Judge llegó al jonrón número 44 en lo que va de temporada y el cerrador cubano Aroldis Chapman aseguró la victoria de 2-1 que los Yanquis consiguieron ante los Mellizos de Minnesota en la lucha por los comodines.

RECAP: Judge hit his 44th, Garcia was solid, Chapman closed it down and we've won 8 of the last 10! https://t.co/0pFQkvOEZ4 pic.twitter.com/SjGRXYfLwX — New York Yankees (@Yankees) September 19, 2017

Todd Frazier rompió el empate con un elevado de sacrificio en el sexto episodio, y el abridor mexicano Jaime García brilló desde el montículo ante el equipo que le traspasó este año tras solo una apertura.

Los Yanquis (83-67), aún a la caza del líder Boston en la División Este, ganó el primero de una serie de tres partidos que puede ser el adelanto de un duelo de la fase final dentro de dos semanas en la Liga Americana.

El equipo de Nueva York lideran la lucha por el primer comodín, con una diferencia de cinco juegos y 12 por disputar.

Los Mellizos (78-72) ocupan la segunda plaza, un juego y medio por delante de los Angelinos de Los Ángeles, que tuvieron jornada de descanso.

Si el orden se mantiene, Nueva York recibiría a los Mellizos en un juego de vida o muerte el próximo 3 de octubre.

Chapman reemplazó al descontrolado relevista dominicano Dellin Betances con las bases llenas y un out en el octavo episodio.

El zurdo cubano ponchó a Joe Mauer, quien el día previo pegó un grand slam, y al tercer bate Byron Buxton con un elevado fácil. Chapman empleó cuatro pitcheos, todos de al menos 100 millas por hora (160 kilómetros).

Chapman también se encargó del noveno, retirándolo 1-2-3 para su decimonoveno salvamento en 23 oportunidades. Fue su tercer rescate de por lo menos cinco outs en la temporada regular, y el primero desde agosto de 2013 con los Rojos de Cincinnati.

También sacó uno de esa extensión en la Serie Mundial el año pasado con los Cachorros de Chicago.

Judge botó la pelota en el primer episodio ante el abridor dominicano Ervin Santana (15-8), quien había ganado sus cuatro decisiones previas.

El derecho dominicano toleró siete imparables en cinco entradas y dos tercios y cargó con la derrota.

La victoria fue para el relevista David Robertson (9-2), quien retiró a los cuatro bateadores que enfrentó. Tiene marca de 5-0 desde que los Yanquis le trajeron de vuelta a Nueva York tras un traspaso con los Medias Blancas de Chicago el pasado julio.

García ponchó a cinco de los primeros seis bateadores que enfrentó y no permitió una carrera limpia en cinco entradas y dos tercios. Terminó con nueve ponches, igualando su mayor total de la campaña.

El abridor mexicano fue traspasado por Minnesota a los Yanquis a finales del pasado julio, un día después de una victoria 6-3 en Oakland ante los atléticos, en su única apertura con los Mellizos, y la única del equipo durante un periodo de ocho juegos.

Matt Olson bateó un jonrón, Jed Lowrie empujó tres carreras y los Atléticos de Oakland ganaron 8-3 a los Tigres de Detroit.

Olson se convirtió en el primer pelotero de los Atléticos en batear de cuadrangular en cuatro duelos consecutivos desde que Coco Crisp lo logró en 2013. Ahora ya tiene 14 vuelacercas en sus últimos 20 compromisos.