Johnny Méndez: Vamos a salir de la emergencia

Ante el inminente paso del poderoso huracán María por la zona de Puerto Rico, el presidente de la Cámara de Representantes, Carlos ‘Johnny’ Méndez Núñez, reunió ayer, lunes, al caucus del Partido Nuevo Progresista (PNP) en ese cuerpo para afinar todos detalles relacionados a los preparativos antes de la llegada del evento, al igual que los procesos para asistir a los ciudadanos luego del fenómeno.

“Tal y como hicimos cuando pasó Irma hace 10 días atraes, esta Cámara de Representantes estará bien activa en todas las comunidades de Puerto Rico. Visitaremos las áreas afectadas por este huracán María y llevaremos ayuda. Eso fue lo que discutimos hoy con los representantes de la delegación, como los vamos a ayudar en estos momentos para que logremos impactar al mayor número de personas posibles. Que el Pueblo sepa que no está solo en esto, vamos a salir de la emergencia. Sus legisladores estarán presentes en todo momento. Puerto Rico se levantará”, dijo el líder cameral mediante un comunicado de prensa.

Durante el conclave, que se extendió por casi dos horas, el líder cameral pasó revisión de los planes de contingencia ante la llegada de María. Además, delineó acciones a tomarse en los diferentes distritos representativos para asistir a las diversas comunidades y municipios que serán impactados por este fenómeno atmosférico que actualmente cuenta con vientos sostenidos de 120 millas por hora.

Méndez Núñez dialogó extensamente con los representantes sobre los artículos recolectados desde hace más de una semana en los tres centros de acopios habilitados por la Cámara y como se llevarían los mismos a los sectores más afectados por este huracán.

También reiteró su compromiso de ayudar a los representantes en todos los aspectos, incluyendo en la entrega de artículos de primera necesidad, agua embotellada, alimentos y hasta hielo, de ser necesario.

Por otra parte, el caucus, incluyendo al Presidente de Cámara, anunció la radicación de la Resolución número 559, la cual ordena a la Comisión de Transportación e Infraestructura a realizar una investigación sobre el estado de la infraestructura de telefonía, data y voz en la isla, así como el mantenimiento a las líneas telefónicas.

Según reza en la exposición de motivos de la pieza legislativa, “si nos quejamos de cuando se interrumpe el servicio de agua y luz, imagínate que no puedas comprar leche y pan en la panadería o colmado preferido simplemente porque no tienen sistema de débito o crédito por que la “línea” telefónica no sirve. La población se queda con hambre porque tampoco tienen acceso a máquinas dispensadoras de dinero en efectivo. Todo por la falta de mantenimiento y un plan de trabajo para mantener las líneas telefónicas”.

La medida también tiene como propósito evaluar un acuerdo mancomunado con la Autoridad de Energía Eléctrica para disminuir la cantidad de postes telefónicos y ayudar a mejorar el programa de mantenimiento a los mismos.