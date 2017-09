Decenas de refugiados en Ponce

La alcaldesa del municipio autónomo de Ponce, María ‘Mayita” Meléndez, detalló que el personal del ayuntamiento estará trasladando ciudadanos a zonas seguras hasta que las inclemencias del tiempo lo permitan.

“Nosotros vamos a estar dando servicio hasta que el tiempo nos lo permita, mientras no halla lluvia y viento, vamos a seguir recogiendo personas. Los teléfonos aquí no se detienen. El teléfono mío no se ha detenido. Tenemos 33 encamados que los fuimos a recoger. Ahora mismo hay 255 refugiados en los 13 diferentes refugios que tenemos disponibles y siguen llegando personas en vehículos de ellos mismos, privados”, detalló la ejecutiva municipal.

No obstante, la alcaldesa mostró preocupación ante la posible interrupción del servicio de energía eléctrica en uno de los refugios que podría provocar el traslado de los que allí se encuentran.

“El Complejo Ferial tiene espacio para unas 1,000 personas en este momento, pero lo que nos preocupa es que la planta eléctrica que Fortaleza nos había prometido no va a llegar porque el Coast Guard obviamente no permitió que la barcaza pudiera llegar a aguas de Puerto Rico, por lo tanto esa planta no está… Si hay que moverlos, entonces hay que moverlos durante esta noche”, dijo Meléndez al tiempo que detalló que en los otros refugios hay capacidad suficiente.

Sobre las ordenes de desalojo, esta contó que la mayoría de los ciudadanos en zonas vulnerables aceptaron acudir a refugios o residencias de familiares sin problema, pero lo que no quisieron abandonar sus propiedades firmaron un documento eximiendo de responsabilidad al municipio.

“Nosotros llevábamos, y te puedo enseñar el documento, un acuerdo y relevo de responsabilidad, que ellos firmaban si la persona no iba a salir. Uno de los compañeros, un ingeniero dijo que no se iba a ir con su esposa. Está en una zona vulnerable, está en una zona de marejada ciclónica. Dijo: ‘yo soy ingeniero, yo sé lo que hay, estoy en un segundo piso, yo no me muevo’”, relató la alcaldesa en entrevista desde el Centro de Operaciones de Ponce donde sostendría una reunión con su equipo de trabajo.

Las zonas que han sido catalogadas como vulnerables en Ponce son: Barrio Buyones, Bo. Tiburones, Los Meros, Palmarejo, Guaraguao, Los Potes, La Calzada, Cerca del Cielo, Comunidad El Sol, La Playa de Ponce, Amalia Marín, Puerto Viejo, La Guanchita, Villa Tabaiba, Brisas del Mar y San Tomas.

“El área de Las Raíces, que es en la 511 hay derrumbes. Esas personas de Raíces, ya se mandaron a buscar… Me preocupa también Hogares Seguros, Las Carmelitas, áreas bien retiradas de Ponce. Esas personas ya llamaron, pues ya salieron los vehículos para recogerlos y llevarlos a los diferentes refugios. Son áreas, de deslizamientos y derrumbes y área de montana que automáticamente se quedan sin luz y sin agua y entonces son inaccesibles mientras no allá paso, al abrir paso pues entonces volvemos”, sostuvo.

Mientras que en la zona de la playa “si me preocupaba condominios que hay como Paseos del Puerto. Yo estuve con altoparlantes, la gente se movió. Quedaron 4 familias residentes. Son personas mayores. Dos de ellos me dijeron que se iban, los otros dos que se moverían más adelante”.

Entretanto, ya la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) tiene en tres áreas especiales en Ponce, resguardadas los oasis para después del evento, mientras que la Autoridad de “Energía Eléctrica nos acaba de decir esta mañana en la reunión que ellos van a seguir con el sistema hasta que el sistema no caiga y esperamos que no caiga. Todo va a depender de los vientos y de las condiciones de todo lo que pueda ocurrir”.