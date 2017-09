Meteorólogo muestra imagen que lo tiene preocupado con huracán María

El meteorólogo John Toohey-Morales dijo que está preocupado al analizar la trayectoria del huracán María, pues entiende que habrá impacto directo para Puerto Rico y probablemente para la República Dominicana. Este alertó a las personas a no recostarse de los pronósticos del Centro Nacional de Huracanes porque estos son muy optimistas, al menos en el caso de República Dominicana.

Toohey-Morales mostró una imagen de las proyecciones del modelo europeo y dijo que al analizarla es que viene su preocupación. Sostuvo que “el pronóstico del Centro Nacional de Huracanes es el más optimista de los escenarios”

Esto ilustra mi nivel de alarma para PR y RD. Los 50 miembros del modelo conjunto europeo, casi todos sobre o justo sur de PR, luego a RD. pic.twitter.com/Rmb8hZ3lZ6 — John Morales (@JohnMoralesNBC6) September 18, 2017

“A mi me preocupa que este huracán después de pasar sobre, encima o justo al Sur de Puerto Rico, pueda entonces entrar a la República Dominicana. Tengo gran preocupación de eso y no me bajen la guardia basado en el pronóstico del Centro Nacional de Huracanes porque pienso que va a ser más al Sur y más al Oeste de lo que ellos están indicando”, advirtió el meteorólogo, quien trabaja para NBC en Miami. A su juicio, si Puerto Rico tuviese “un poco de suerte, pues un poquito al Sur de Puerto Rico, pero aún así en el lado muy contundente, en el lado más fuerte del ciclón”. Sus expresiones surgieron en una transmisión en directo en Periscope.

El meteorólogo explicó que el modelo europeo cuenta con 50 rutas trazadas. “Ellos hacen una corrida operacional. Entonces hacen 50 corrida […] Para ver si cambiando un elemento u otro, hay algún cambio importante en el pronóstico. ¿Ven, como en general esto favorece impacto directo en Puerto Rico? Y luego, mitad más o menos o un tercio de esas corridas también representan un impacto directo República Dominicana. Eso es importante”, sostuvo. Toohey-Morales opinó que el modelo europeo es el mejor del mundo.

Desde ayer, el meteorólogo ha estado advirtiendo que el impacto del huracán María para Puerto Rico será peor que el huracán Irma. Durante Irma, Toohey-Morales dijo desde las cuatro de la tarde del miércoles que el huracán pasaría más al norte de Puerto Rico y la Isla no sentiría los vientos de huracán.