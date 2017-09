Famoso "cazahuracanes" llega a Puerto Rico a esperar a María

Josh Morgerman, un conocido “cazahuracanes” se encuentra en Puerto Rico para observar de cerca la llegada a la isla del poderoso huracán María.

Morgerman, creador del portal iCyclone.com, se dedica a “perseguir” huracanes una vez tocan tierra. “Perseguimos huracanes en Estados Unidos, México y en todo el mundo, capturando y compartiendo experiencias a través de blogging, redes sociales, televisión en directo y videos llenos de acción”, lee la descripción de iCyclone.

Hey from Caguas, #PuertoRico. I'm heading for S coast. Just like in TX & FL before #hurricane, NO HAY GASOLINA. Chasing #MARIA pic.twitter.com/aoRnbQRdBS

— Josh Morgerman (@iCyclone) September 18, 2017