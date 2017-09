Así se vivió la noche de premios en los Emmy Awards 2017

Una noche de inclusión y polémica política, así se vivió la noche de los Emmy Awards 2017, donde varios de los galardonados no desaprovecharon la oportunidad de emitir su postura contra el actual presidente Donald Trump. La gran sorpresa fue la aparición Sean Spicer, el polémico ex portavoz del presidente estadounidense, quien aparición en el escenario para parodiarse a sí mismo. La talentosa Nicole Kidman se coronó como mejor actriz protagonista con "Big Little Lies" y exhortó a generar más papeles para mujeres.Reuters