Refugios cuentan con comida para 20 días

El Departamento de Educación cuenta con comida enlatada para atender cerca de 240,000 refugiados por 20 días según informó hoy el gobernador Ricardo Rosselló en una rueda de prensa, en la que habló sobre los preparativos ante el inminente paso del huracán María por Puerto Rico.

Al momento, en los refugios del país hay unas 192 personas. De este grupo, indica un parte de prensa de La Fortaleza, 33 son repatriados de las islas vecinas, 51 son del municipio de Canóvanas y ocho de Vieques.

Asimismo, el primer ejecutivo informó que el Gobierno de Puerto Rico recibió un total de 2,074 repatriados de Saint Martin y Saint Thomas por vía aérea en alianza con el Departamento de Salud de los Estados Unidos.

Además, 1,689 pasajeros provenientes de estas islas arribaron a San Juan en barcos crucero. Por medio de Ferrys del Caribe llegaron 612 pasajeros el viernes 8 de septiembre; en el Majesty of the Seas llegaron 507 el jueves 14 de septiembre y 358 el sábado 16 de septiembre; y por medio del Muelle Panamericano vía Adventure of the Seas llegaron 212.

Se informó que la mayoría de las personas son ciudadanos americanos.

En tanto, el Departamento de la Vivienda comunicó que hay 450 refugios con capacidad para 62,714 refugiados y hasta 125,428 en capacidad de urgencia, ante el posible paso del huracán María. Los refugios están ubicados alrededor de toda la Isla y en el Centro de Convenciones. Esto representa seis refugios menos que los habilitados para el paso del huracán Irma debido a las escuelas que no tienen luz.

El Centro de Convenciones puede albergar en este momento a 600 personas, pero podría preparase para aceptar cerca de 1,000 refugiados, de acuerdo a Rosselló.

Una embarcación de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencia (FEMA, en inglés), traerá unos 31 generados, agua, catres, para continuar habilitando los albergues.