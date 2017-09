​Japón: captan escalofriantes alarmas tras nueva prueba de misil de Corea del Norte

Los ciudadanos del norte de Japón volvieron a despertarse con el sonido de sirenas y altavoces que les alertaban sobre el lanzamiento de un misil norcoreano y les instaban a refugiarse, lo que generó miedo y confusión entre los afectados."Misil lanzado. Misil lanzado. Parece que ha sido lanzado un misil desde Corea del Norte. Por favor, refúgiense en edificios o en zonas subterráneas", alertaron los altavoces ubicados en las calles a las 07.01 hora local (22.01 GMT del jueves), cuatro minutos después de que Corea del Norte disparara otro proyectil sobre territorio nipón. Esta alerta también fue comunicada a los ciudadanos a través de mensajes enviados a sus teléfonos móviles en el marco del sistema centralizado vía satélite "J-Alert", un método similar al que utiliza el país asiático en casos de terremotos y tsunamis. La alerta se oyó en 12 prefecturas del norte y el centro del archipiélago nipón, ya que el misil sobrevoló la isla septentrional de Hokkaido antes de caer en aguas del Pacífico y a unos 2.200 kilómetros de la costa nipona, una trayectoria similar a la de otro proyectil norcoreano disparado a finales de agosto. Aunque el misil sobrevoló Japón a casi 800 kilómetros de altura y no se registró ningún incidente, los mensajes generaron nerviosismo entre los ciudadanos, deshabituados a este tipo de alertas y debido también a la falta de información clara por parte de las autoridades. Los medios nipones recogen testimonios de personas que cerraron las cortinas de sus casas y se refugiaron bajo futones o que se cubrieron la cabeza con cojines, medidas que resultarían poco útiles en caso de impacto de un misil. "Cuando se lanzó el anterior misil no tenía ni idea de cómo resguardarme, pero después de hacer varios simulacros ya sé dónde refugiarme", declaró a la agencia local Kyodo, Ken Kanazawa, un ciudadano de 85 años que se metió en un armario bajo las escaleras de su casa. "Tengo miedo de que el siguiente misil caiga en territorio nipón. No sé qué es lo que pretende Corea del Norte mientras sigue con sus lanzamientos a pesar de las sanciones económicas", señaló al mismo medio Ayako Kimura, una ciudadana de 38 años que se vio sorprendida por la alerta mientras viajaba en tren a la ciudad de Sapporo (norte). Otros ciudadanos señalaron que comienzan a estar habituados a los misiles norcoreanos y mostraron su enfado por el incesante desarrollo armamentístico del país vecino. La alerta también causó la interrupción de los servicios ferroviarios entre la región norteña de Tohoku y la isla de Hokkaido, así como de varias líneas de alta velocidad, mientras que el transporte aéreo no se vio afectado. Asimismo, en cuatro localidades de Hokkaido los mensajes de alerta no llegaron o fueron enviados demasiado tarde a los móviles de los ciudadanos debido a fallos del sistema, informó el diario nipón Yomiuri. Justo en la víspera del nuevo lanzamiento, el Gobierno decidió modificar del sistema J-Alert y el contenido de sus mensajes, tras recibir numerosas quejas de ciudadanos que señalaban que no sabían dónde refugiarse al escuchar la alerta ni si había riesgo real de impacto en territorio nipón, según la televisión estatal NHK.