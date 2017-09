Corea del Norte lanza un nuevo misil que sobrevuela el norte de Japón

"Corea del Norte lanzó un misil no identificado desde el este de Pyongyang esta mañana", dijo hoy el Estado Mayor Conjunto de Seúl (JCS), que detalló que el proyectil podría haber alcanzado una altitud de 770 kilómetros y volado una distancia de unos 3.700 kilómetros. El misil, lanzado alrededor de las 07.00 hora de Japón (22.00 GMT del jueves), sobrevoló la isla japonesa de Hokkaido (Norte) y cayó en aguas del océano Pacífico, informaron por su parte las autoridades niponas. El ministro portavoz del Gobierno japonés, Yoshihide Suga, explicó a los medios que el misil cayó a unos 2.000 kilómetros del Cabo de Erimo, al este de Hokkaido, en el Pacífico, sin que se haya detectado ningún percance con barcos o aviones en la zona. "No podemos tolerar que se repitan estas provocaciones excesivas de Corea del Norte. Condenamos estas acciones con las palabras más duras", dijo Suga, quien aseguró que Japón tratará con sus aliados como Corea del Sur y EE.UU. en el seno del Consejo de Seguridad de la ONU la respuesta adecuada. La oficina presidencial surcoreana convocó de inmediato una reunión del Consejo Nacional de Seguridad y las tropas de este país asiático llevaron a cabo un ensayo con un misil balístico en el Mar de Japón (Mar del Este para la península coreana) en respuesta al lanzamiento. Dada la trayectoria y la altura, Pyongyang parece haber disparado un misil balístico de rango intermedio (IRBM) en un ángulo normal, aunque no se descarta que fuera un tipo de misil balístico intercontinental, según fuentes de Defensa de Seúl citadas por la agencia Yonhap. Se trata del primer lanzamiento de un misil por Corea del Norte desde finales de agosto, cuando otro proyectil también sobrevoló el norte de Japón. Además, es la primera prueba armamentística desde que el Consejo de Seguridad impuso el pasado lunes al régimen de Kim Jong-un una batería de duras sanciones en respuesta a su sexto y hasta la fecha más potente ensayo nuclear, realizado el pasado 3 de septiembre. EFE