P.R. recibe 507 nuevos rescatados provenientes de St. Thomas

El crucero Majesty of the Seas atracó hoy, jueves en el muelle 4 del Viejo San Juan con 507 personas rescatadas, provenientes de la isla de Saint Thomas, tras los estragos del huracán Irma.

Los rescatados fueron recibidos en la isla por el gobernador interino de Puerto Rico, Luis Rivera Marín, el director ejecutivo de la Autoridad de los Puertos y de la Autoridad del Distrito del Centro de Convenciones, Omar Marrero, y el secretario del Departamento de la Vivienda, Fernando Gil Enseñat.

"Todos hemos estado disponible para esta operación de 'Puerto Rico te abraza', donde nos solidarizamos con nuestros compañeros y nuestras hermanos y hermanos caribeños. Fuimos bendecidos y ciertamente el compromiso del gobernador con las poblaciones más vulnerables no solamente se circunscribe a Puerto Rico, sino que se extiende más allá de nuestra costa", apuntó Marrero.

Según explicó el director ejecutivo de Puertos, una vez lleguen los pasajeros y pasen el proceso de Aduana, pasarán al segundo piso del muelle, donde la Compañía de Turismo principalmente los ayudará en el proceso de separar algún alojamiento u hotel donde se puedan quedar, así como apoyo a los deseen comprar un boleto de avión para un vuelo de regreso a su lugar de residencia.

"Aquellos que no tengan los medios, que no tengan los recursos o que no tengan forma de conseguir alojamiento o vuelo, los vamos a estar ubicando en el Centro de Convenciones donde también estamos preparados para recibir 2 mil personas", indicó Marrero.

Del total de 507, se informó que 99 ya tienen pasaje comprado, de regreso a lugar de residencia o procedencia, 25 tienen habitaciones de hoteles separadas y el resto, alrededor de 383 personas, son los que no tendrían alojamiento en el Centro de Convenciones –que ha sido habilitado como refugio– o recibirían apoyo de Turismo.

"Originalmente se nos había informado que podía llegar hasta una cantidad de 2 mil personas y nos preparamos para recibir 2 mil pasajeros. No obstante, la noche de ayer, cuando llegó el manifiesto, se pudo constatar que son 507 personas que están llegando a Puerto Rico", explicó Marrero, al tiempo que dijo que en este grupo que llegó hoy no se esperan personas con alguna condición médica en particular o que requiera atención médica urgente.

A las afueras del muelle 4, al menos 10 guaguas de transportación turística esperaban por los pasajeros para transportarlos al Centro de Convenciones, hoteles y aeropuerto.

Se informó, además, que la gran mayoría de estos pasajeros son ciudadanos americanos y el resto son turistas que se quedaron varados en las Islas Vírgenes de Estados Unidos durante el paso de Irma y buscan llegar a su destino final.