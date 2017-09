DRNA anuncia reapertura de áreas naturales y reservas

La secretaria del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA), Tania Vázquez Rivera anunció que tras el paso del huracán Irma por Puerto Rico, la mayoría de las áreas naturales protegidas, reservas naturales y refugios de vida silvestre reabrirán al público hoy, miércoles.

La jefa de Recursos Naturales precisó que luego de una evaluación en las distintas zonas que custodia la agencia, se determinó cuáles están aptas para su reapertura y cuáles no. “Durante los pasados días he visitado, junto al personal técnico y regional, varias reservas para conocer su estado. Agraciadamente, la mayoría no sufrieron daños mayores; sin embargo, algunas necesitan más atención, mantenimiento y trabajo. Ya estamos atendiendo esas áreas y próximamente estarán abiertas para el disfrute de todos”, explicó la licenciada.

Detalló, asimismo, que las áreas naturales protegidas, reservas y refugios de vida silvestre estarán operando en horario regular. A continuación las que abrieron hoy, miércoles:

· Bosque Estatal de Boquerón

· Bosque Estatal de Guánica

· Bosque Estatal Susúa

· Bosque Estatal de Maricao

· Bosque Estatal Guajataca

· Reserva Natural Isla Caja de Muertos

· Reserva Natural La Parguera

· Reserva Natural Bahía de Jobos

· Reserva Natural Punta Tuna

· Reserva Natural Punta Viento

· Reserva Natural Corredor Ecológico del Noreste

· Refugio de Vida Silvestre de Boquerón

· Reserva Natural Caño Tiburones

· Refugio de Vida Silvestre Embalse Guajataca

· Refugio de Vida Silvestre Embalse La Plata

Esta semana, también abren:

· Reserva Natural de Humacao

· Reserva Natural Tortuguero

Las áreas naturales protegidas son lugares especialmente valiosos para la conservación y manejo de los recursos naturales de nuestras islas. Además, proporcionan un ambiente sano para la recreación al aire libre. El DRNA administra 20 bosques estatales, 34 reservas naturales y cinco refugios de vida silvestre que albergan los principales ecosistemas de humedales, bosques secos, bosques lluviosos, cuevas, cavernas, aguas subterráneas, islotes, cayos y otros hábitats críticos de especies de flora y fauna vulnerables.