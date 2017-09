Acevedo Vilá apoyará a Rosselló en Washington

El exgobernador de Puerto Rico Aníbal Acevedo Vilá se quedó en Washington a petición del gobernador Ricardo Rosselló, esto para que sea parte de reuniones que se realizarán con motivo al cabildeo que el Frente por Puerto Rico realiza en la capital federal.

Acevedo Vilá contó a Metro que ha participado de varias reuniones esta semana y que, aunque regresaba a la isla mañana, Rosselló “me pidió que me quedara porque entiendo que va a estar aquí el jueves. Y yo cambié mi pasaje y me pidió que me quedara para que lo acompañara a una reunión”.

De igual forma, el exmandatario comentó que es incierto qué propondrán los republicanos en la reforma contributiva, pero que todos están conscientes de que tendría un impacto negativo para la isla.

“El tema de Medicaid es un sí o sí. Necesitamos algo para Puerto Rico porque si no, la tarjeta se va a quedar sin dinero en marzo o abril del año que viene. En el tema de reforma contributiva, si ellos no aprueban nada, pues no sufriríamos daño adicional. Si aprueban algo, tenemos dos escenarios: uno, que sea algo muy malo para Puerto Rico y dos, que ese escenario lo podamos convertir en una oportunidad”, expuso Avecedo Vilá.

Múltiples reuniones sobre la incierta reforma contributiva

“El Congreso de los Estados Unidos tiene la responsabilidad de garantizar que cualquier proceso que se lleve a cabo en la capital federal no menoscabe el desarrollo económico de Puerto Rico. Lo contrario no sería cónsono con la ley PROMESA, aprobada por este mismo cuerpo”, afirmó en una comunicación escrita el director ejecutivo la Administración de Asuntos Federales del Gobierno de Puerto Rico (PRFAA, por sus siglas en inglés), Carlos Mercader.

Mientras, la comisionada residente en Washington, Jenniffer González, discutió la reforma contributiva federal con el presidente del Comité de Medios y Arbitrios de la Cámara federal, Kevin Brady.

Por su parte, el Centro Unido de Detallistas (CUD) mostró su preocupación de que se apruebe la reforma sin considerar a la isla. “Puerto Rico no puede ser considerado después de que se apruebe la reforma, tenemos que ser parte del proceso legislativo desde el día uno para que se nos trate de manera justa y equitativa a los estados”, declaró Jorge Socca, director de la Junta de Directores del CUD.

Finalmente, Ramón Ponte, presidente del Colegio de Contadores Públicos Autorizados de Puerto Rico, opinó en un comunicado: “Tenemos que proteger la base contributiva de Puerto Rico. Si esta sufriera cualquier tipo de erosión, por mínima que sea, afectaría la viabilidad de la recuperación económica de Puerto Rico”.