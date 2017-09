San Martín vive una pesadilla

El panorama era agridulce. Unos rostros de desespero y ansiedad tras sufrir el embate del huracán más potente del que se tiene conocimiento que haya pasado por la zona, pero otros alegres porque lograrían desalojar el lugar en el que vacacionaban cuando fueron sorprendidos por el fenómeno llamado Irma.

Así era el ambiente en una entrada improvisada del aeropuerto internacional Princesa Juliana en San Martín, cuya estructura principal permanece cerrada al público tras los daños ocasionados por el huracán categoría 5 que pasó por ese país el pasado 5 de septiembre.

Personas con destino a Francia, Estados Unidos, República Dominicana, Panamá y otros países se mezclaban en las largas filas de seguridad donde eran divididos en los respectivos grupos para, salir de una vez de la isla, cuyo escenario en las calles fue descrito por muchos como una pesadilla.

Y es que, según algunos entrevistados por Metro, la experiencia del huracán fue “horrible”.

Los estadounidenses Antonio Puglia y John Burczyk, quienes viajaron en el vuelo de rescate a Puerto Rico con la Fuerza Aérea de Estados Unidos, narraron que se sentían mejor de poder salir de la isla donde Puglia tiene una residencia que sufrió algunos daños del huracán. “Era algo horrible en la calle. Nos sentimos en un momento como perdidos”, explicó el residente de Nueva York, quien mostró preocupación por la situación en las calles del territorio mitad holandés y mitad francés. Ambos detallaron que desde el pasado sábado trataban de salir del lugar, pero no fue hasta que lograron el vuelo de rescate comandado por la Guardia Aérea en Puerto Rico en un avión C-130 que pudieron salir, con apenas unas maletas, pero no dejaron su mascota.































Por su parte, Johanna De Windt, nacida en República Dominicana, pero residente de San Martín, contó a Metro que laboraba en una misión humanitaria de la aerolínea Pawa, que ayer transportaría a unos 150 dominicanos residentes de la isla a su país de origen. “El avión viene con muchas ayudas para nuestros compatriotas y van a su país, mientras mañana (hoy) se esperan dos vuelos adicionales”, explicó. De Windt pasó el huracán en San Martín, y aseguró que “la experiencia fue terrible. El huracán Irma entró aquí a eso de las 3:45 de la mañana. El viento fue terrible. Como a la hora, la comunicación se cayó. En las casas, mucha gente perdió todo. Da pena”.

Relato devastador

Y mientras muchos respiraban esperanzas en la medida en que esperaban por un avión para partir de la isla vecina, los que allí se quedaban continuaban viviendo una terrible pesadilla.

Una ciudadana española de 27 años que vive en San Martín publicó un alarmante mensaje a través de la red social Facebook, pidiendo auxilio a sus contactos tras el paso del devastador huracán Irma.

“Estamos vivos hoy, pero si no nos sacan de aquí, no sé cuánto vamos a aguantar. La calle es la guerra. La gente se mata. Se matan a tiros, a cuchillazos, por una botella de agua, por un trozo de pan… La gente está desesperada. No hay comida, no hay agua, no hay gasolina. Solo les queda matarse entre ellos”, narró Sara Cerezo, odontóloga de Córdoba, Andalucía, al sur de España.

En el video se puede observar cómo su casa en la isla quedó destruida. La mujer asegura que no están seguros en el país y pide desesperadamente ayuda para que los saquen de San Martín. Además, denuncia que la información que se está dando de San Martín no es cierta.