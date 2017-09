Industriales claman por menos impuestos ante las emergencias

La Asociación de Industriales de Puerto Rico (AIPR) criticó el impuesto sobre inventario que enfrentan, ya que según expusieron, es una de las razones por las que no se tuvo más inventario de alimentos durante el paso del huracán Irma.

El presidente de la AIPR, Rodrigo Masses, comentó en conferencia de prensa: “Hace varios meses nos reunimos con la senadora Zoé Laboy, que preside la Comisión de Desarrollo Económico del Senado, y precisamente le planteamos la necesidad de que, sobre todo en la época de huracanes, se enmienden las leyes para que el empresariado se atreva a tener inventarios más altos”.

Por su parte, el vicepresidente de MIDA, Manuel Reyes opinó que la isla podría no solo tener más inventarios sin los mencionados impuestos, sino que podría funcionar como un hub de alimentos para la región. “Puerto Rico debería ser el almacén del resto del Caribe del este. Y ahora mismo, en una situación de emergencia, fíjense que de aquí es que está saliendo la ayuda”, agregó.

Favorecen privatización AEE

La Asociación de Industriales y la Cámara de Mercadeo Industria y Distribución de Alimentos (MIDA) favorecieron la privatización de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), a la vez que opinaron que se debe abrir el mercado a múltiples participantes, con el propósito de que no haya un monopolio y que el precio no aumente para los consumidores.

Los grupos urgieron a la Junta de Control Fiscal (JCF) y al Gobierno a acelerar la privatización de la corporación pública.

“Esto destaca la importancia de que todo lo que se haga sea dentro de un marco regulador, que sea un proyecto transparente, de beneficio al país, en el que la Comisión de Energía y, en este caso, la Junta de Control Fiscal (JCF) puedan evaluar todos los procesos, y al final Puerto Rico tenga un proyecto de energía distribuida, costo efectiva, ambientalmente apropiada y que sea un vehículo de desarrollo económico”, opinó Rodrigo Masses.

MIDA asegura hay alimentos suficientes

La organización informó que hay alimentos suficientes para suplir la demanda en la isla, esto tras el paso cercano del huracán Irma.

El vicepresidente de MIDA, Manuel Reyes, indicó que solo se afectó el traslado de algunos alimentos perecederos tras el paso de Irma por la isla y por el estado de Florida. “Son miles de artículos y hay muchos sustitutos. Si no hay fresco, lo pueden comprar en lata o congelado. Va a haber alternativas, pero tenemos que aprender. El tema del impuesto al inventario es algo que debemos resaltar”, puntualizó.

Millones de galones de gas licuado y diésel

“El suministro del gas licuado y el diésel también están en niveles óptimos”, sostuvo Ramón González, portavoz de Empire Gas. “Tenemos todavía tres millones de galones, que eso significa 20 o 30 días de gas. Nos llegará un barco la semana que viene, por lo que estamos muy bien en esa área. El diésel, igual”, dijo González.

José Ayala, de la empresa Crowley, comentó que se espera que mañana llegue un barco con 2,000 contenedores a la isla y que hasta se adelantaron dos viajes cuando se anunció el paso del huracán por la isla. “Nosotros pudimos abrir nuestro terminal el jueves. Hicimos una inspección, lo encontramos seguro y lo abrimos. Pero solamente despachamos 25 contenedores”, expuso Ayala, quien opinó que la falta de energía y los problemas de transportación por escombros en las calles dificultaron el despacho de los suministros.

Con centros de acopio

La Asociación de Industriales anunció que establecieron centros de acopios en sus diversas regiones para ayudar a los damnificados de las islas vecinas por el huracán Irma. La organización pidió que los donativos no se hagan en bolsas, sino en cajas rotuladas, ya que a los voluntarios se les hace más fácil clasificar y transportar los artículos. Asimismo, expusieron que ya no se está recogiendo ropa. Los artículos más necesitados son enlatados no perecederos, artículos de primera necesidad, materiales de construcción y mattress inflables, entre otros. Para más información, llame al (787) 641-4455.