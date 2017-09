Swain decide acreedores no tocarán los peajes

La jueza federal Laura Taylor Swain decidió que los recaudos de los peajes del país no se utilizarán para pagar a los acreedores de la Autoridad de Carreteras (ACT).

En la decisión de 16 páginas, la jueza expuso que los fondos de los peajes de Puerto Rico no serán utilizados para pagarle a Peaje Investments LLC, acreedor que tiene millones en bonos de la ACT.

De igual forma, Swain negó la petición de Peaje Investments LLC de levantar el stay de litigios.

Incierto el patrón de decisión para los próximos casos

El profesor de la Universidad de Puerto Rico, Ángel Rosa, opinó que la decisión de Swain no será un precedente para otros casos de Título III.

“Es la primera decisión sobre un pleito en términos de quién tiene protección y qué bonos están asegurados y cuáles no. Si uno lee la decisión con mucho cuidado, se da cuenta de que la jueza fue muy cuidadosa en el lenguaje que utilizó, porque ella sabe que eso va a tener un impacto en otros pleitos, como por ejemplo el de COFINA y el de COFINA versus las Obligaciones Generales”, expuso el también analista político.

Rosa declaró que aún es incierta la interpretación que dé al caso de la Corporación para el Fondo de Interés Apremiante (COFINA), en el que se pide que los fondos del Impuesto de Ventas y Uso sean utilizados para el pago de la deuda.

“Lo importante de esa decisión es que contrasta con la de la Autoridad de Energía Eléctrica, porque en la AEE tienen el acuerdo con los bonistas de 1974, en el que se establecen unos parámetros de quién cobra y quién no cobra en caso de que la corporación no tenga los ingresos suficientes para cumplir con sus obligaciones. Es una decisión en la que ella estuvo clara que la hacía en particular para la ACT, con los estatutos de esa autoridad”, precisó.

Finalmente, el profesor destacó que en este caso la jueza decidió proteger las operaciones de la Autoridad de Carreteras frente al derecho de los bonistas de cobrar.“Quiere decir que donde quiera que no exista una protección estatutaria, como es el caso de la AEE, se puede esperar una decisión parecida”, puntualizó.

Separa fechas para otros casos

La jueza estableció fechas para la petición de desestimación de Título III para el Gobierno por parte de Aurelius Capital Management, así como la petición de desestimación del Título III de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) por parte de la Unión de la Industria Eléctrica y Riego (UTIER).

• Caso Aurelius- El procurador general de los Estados Unidos tiene hasta el 6 de octubre para presentar si intervendrá en el caso. El Gobierno de EE. UU. tiene hasta el 5 de noviembre.

• Las demás partes interesadas con respecto a las Mociones de Aurelius deberán presentar antes del 3 de octubre.

• El caso se verá en la vista ómnibus del 15 de noviembre.

• Caso Utier- El procurador General de los EE. UU. tiene hasta el 16 de octubre para presentar si intervendrá en el caso. El Gobierno de EE. UU. tiene hasta el 10 de noviembre.

• Caso Utier- Los escritos de contestación deben presentarse antes del 31 de octubre de 2017.