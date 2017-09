Middle States preocupada por recortes en la UPR

El presidente interino de la Universidad de Puerto Rico (UPR), Darrel Hillman Barrera, se reunió hoy con funcionarios de la Middle States Commission on Higher Education para atender el estado de probatoria de ocho unidades de la institución.

De acuerdo al doctor en medicina dental, la agencia acreditadora tiene varias preocupaciones, pero entre estas se destaca el recorte presupuestario que sufrió el primer centro docente este año y una posible merma de fondos en el futuro.

"Fundamentalmente, lo que querían comprobar era el compromiso del gobernador con la operación y la calidad de los servicios de la UPR y se logró en la reunión", sentenció el presidente interino.

"Sí podemos operar con los recortes que ya ha habido y sí hay compromiso del gobernador al respecto", agregó Hillman Barrera.

Según el presidente interino, la UPR tendrá que documentar para la Middle States States Commission on Higher Education que el presupuesto asignado para el futuro logrará que los servicios universitarios continúen.

Durante hoy y mañana los funcionarios de la agencia estarán visitando los recintos de la UPR que están en probatoria para certificar que están operando normalmente.

Las unidades en probatoria son: Arecibo, Bayamón, Carolina, Cayey, Humacao, Río Piedras, Ponce y Utuado.

Sobre el estado de los recintos luego del paso del huracán Irma, Hillman sostuvo que aún no tienen un informe de daños, pero que a primera vista el problema mayor fue uno de escombros y no de infraestructura. En términos de la visita de los funcionarios de la Middle States Commission on Higher Education, comentó que "ellos entienden eso, a algunos se les dificultó mucho llegar a Puerto Rico tras el huracán".