Rosselló recibe a puertorriqueños varados en San Martín

El gobernador Ricardo Rosselló Nevares recibió hoy en el aeropuerto internacional Luis Muñoz Marín a 26 ciudadanos americanos, la mayoría puertorriqueños, que estaban varados en San Martín tras el paso del huracán Irma.

Los ciudadanos americanos fueron recogidos en el Aeropuerto Internacional de San Martín Princess Juliana.

"Estamos coordinando esfuerzos para movilizar a 15 estudiantes puertorriqueños de medicina y otros tres boricuas. Nuestra solidaridad con todos estos hermanos que enfrentaron el paso del huracán Irma por la isla de San Martín. Sabemos que el impacto del huracán allí fue devastador y mantiene en situación de peligro y escasez de alimentos a sus habitantes", sostuvo el primer ejecutivo.

Las 26 personas fueron trasladadas, hoy al mediodía, en un avión C130 de la Guardia Nacional.

Rosselló Nevares sostuvo que las autoridades puertorriqueñas continuarán aunando esfuerzos para coordinar ayuda humanitaria como medicinas y alimentos para las hermanas islas del Caribe azotadas por este fenómeno atmosférico.

El esfuerzo de movilización fue coordinado por el director de la Administración de Asuntos Federales de Puerto Rico en Washington, DC (PRFAA, en inglés), Carlos Mercader; y el ayudante de la Guardia Nacional de Puerto Rico, Isabelo Rivera, en unión con el Departamento de Estado de los Estados Unidos.

El contacto inicial para lograr la movilización surgió mediante la Asociación de Legisladores Estatales, debido a que Iris Martínez, senadora estatal de Illinois de origen boricua, pudo alertar al senador Carmelo Ríos y a las autoridades de Puerto Rico sobre la situación.

Already on the island Puerto Ricans stranded in St. Maarten and other american citizens. #Irma pic.twitter.com/gUb840g2VQ

We remain at service to manage any help and coordinate efforts in favor of our brothers of the neighbor islands. #Irma pic.twitter.com/MvXgX5C7aa

— Ricardo Rossello (@ricardorossello) September 9, 2017