El Morro y el Castillo San Cristóbal se mantienen cerrados

Debido a que el acondicionamiento de las estructuras históricas continúa, el National Park Service (NPS, en inglés) informó que el Castillo San Cristóbal y el Castillo San Felipe del Morro permanecerán cerrados hasta nuevo aviso.

"Al momento continuamos cerrados. Estamos trabajando diligentemente para reabrir lo antes posible", comunicó Yanira Martínez, oficial del NPS, en un comunicado de prensa.

No obstante, avisaron la posibilidad de comenzar operaciones mañana. "Podría ser una posibilidad, pero no estamos seguros ya que no contamos con lo esencial para atender a nuestros visitantes", expresó Martínez.