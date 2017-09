Hacienda aclara dudas tras suspensión del IVU

Ante la preocupación de algunos comerciantes sobre la exención del pago de Impuestos sobre Ventas y Uso ("IVU") municipal y estatal en la compra de alimentos preparados, el secretario del Departamento de Hacienda, Raúl Maldonado Gautier aclaró el viernes varias dudas.

"Entendemos la preocupación de los comerciantes sobre los cambios en sistema que requiere dejar de cobrar el IVU. A tales efectos, nos comunicamos con las organizaciones que agrupan estos negocios para explicarles que seremos flexibles", indicó el funcionario en declaraciones escritas

Maldonado Gautier explicó que no se pretende que los comercios cambien su programación y que se no penalizará aquellos comercios en cuyas facturas aparezca el IVU, siempre y cuando no haya sido cobrado.

"Nuestra prioridad es que los consumidores tengan acceso a alimentos y que los comercios sigan operando. Es una medida de emergencia ante la situación que enfrenta el país y continuaremos aclarando las dudas de estos comerciantes a través de las distintas organizaciones profesionales", añadió.

La Determinación Administrativa 17-09 emitida por el Departamento de Hacienda establece la exención del pago del IVU a los alimentos preparados desde las 12:00am del viernes hasta las 11:59pm del domingo. Esto aplica a restaurantes, cafeterías y cualquier establecimiento que venda comida preparada.

Para obtener más detalles, pueden acceder a la Determinación Administrativa 17-09 en la página web www.hacienda.pr.gov, en la sección de Publicaciones.