Video: Así registraron el paso de Irma cerca de San Juan

Las autoridades han informado que ráfagas de viento de hasta 160 kilómetros por hora (100 millas por hora) podrían llegar a la capital. Y esto ya se comienza a ver en redes sociales. De hecho, varios tuiteros postean videos de este fenómeno natural.

Puerto Rico right now, near San Juan #Irma #Hurricane #Sintmaarten pic.twitter.com/VS72fHxBhT

— Thom Van Der Veldt (@Thomvdveldt) September 6, 2017