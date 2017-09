Donald Trump habla con el Gobernador sobre el huracán Irma

A media tarde del martes cuando se comenzaban a sentir las primeras ráfagas de viento en Puerto Rico asociadas al paso del potente huracán Irma, el gobernador de la Isla, Ricardo Rosselló habló por teléfono con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Así lo compartió el propio Rosselló en sus redes sociales, al tiempo que agradeció el apoyo presidencial. Trump firmó una declaración de emergencia adelantada para Puerto Rico, Islas Vírgenes Americanas y Florida ante la cercanía de Irma a estas jurisdicciones estadounidenses.

Just got off the phone w/ @POTUS @realdonaldtrump On behalf of all citizens of #PuertoRico thanks for your support. We will come out strong! pic.twitter.com/BXxdrhZne2 — Ricardo Rossello (@ricardorossello) September 6, 2017

Trump, por su parte, también compartió un tuit divulgando su gestión con los gobernadores de Florida, Puerto Rico e Islas Vírgenes Americanas.

Just spoke w/ Governors Rick Scott of Florida, Kenneth Mapp of the U.S. Virgin Islands & Ricardo Rosselló of Puerto Rico. WE ARE W/ YOU ALL! pic.twitter.com/k92cslgKFa — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 6, 2017

Irma es un huracán categoría cinco que ha sido calificado como el más potente registrado en el Caribe, por lo que se anticipa que su impacto será catastrófico.

Más temprano, Trump había tuiteado sobre el fenómeno atmosférico.

Watching Hurricane closely. My team, which has done, and is doing, such a good job in Texas, is already in Florida. No rest for the weary! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 6, 2017

Hurricane looks like largest ever recorded in the Atlantic! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 6, 2017

Cerca de las tres de la tarde, en Puerto Rico habían 2,000 personas movilizadas a refugios y gran parte de la población estaba sin agua y sin electricidad. Los puertos y aeropuertos permanecen cerrados.

