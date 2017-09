NASA graba potentes imágenes de poderoso huracán Irma

En las mismas se puede apreciar la magnitud del sistema atmosférico categoría 5 en la escala Saffir-Simpson con vientos sostenidos de 185 mph, considerándose uno de los huracanes más potentes de la historia.

El punto más cercano de Irma con la isla será mañana miércoles en la noche, el huracán impactará las islas Vírgenes, República Dominicana, Haití, Bahamas y Cuba, y en el fin de semana tocaría a la Florida (EE.UU.).

#Lightning in #Irma's eyewall picking up in the last 1.5 hours, signaling intensity changes. From #GOES16 Geostationary Lightning Mapper. pic.twitter.com/UCTDFcHjiM

— NASA SPoRT (@NASA_SPoRT) September 5, 2017