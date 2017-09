“Molusco es tan o más vulgar que Sonya”

La relacionista profesional y comunicadora, Sandra Rodríguez Cotto, observó la “doble vara” en relación al caso de la animadora de Sonya Cortés.

“No estoy aplaudiendo a Sonya Cortés pero el caso llama mucho la atención”, dijo a Metro.

La exjefa de investigación de Lo sé todo y productora de Topy Mamery, señaló que no está de acuerdo con las expresiones que hizo la animadora, pero le llama la atención que Jorge Pabón “El Molusco” hace expresiones “iguales o peores y sin embargo a él se premia”.

Cotto destacó que hay que “ver si Sonya violó algún tipo de contrato”.

“A mí Sonya no me gusta pero tampoco me cae mal. Ella es simpática. No la conozco. Conozco lo que ha hecho y su trayectoria. Pero hay que tener cuidado si ella tenía alguna cláusula en el contrato que le impida hacer ciertas expresiones”, indicó.

“Pero a nivel público, como televidente me llama atención que a ella la sancionan por hacer expresiones en las redes sociales y al Molusco lo premian con un programa prime time. Molusco es tan o más vulgar que ella y tampoco tiene preparación académica. Lo único es que está pegado en la radio y apela a una audiencia, pero porque él es hombre y ella es mujer, se ve un dejo de discrimen bien feo. No estoy de acuerdo con eso”, opinó.

Asimismo, cuestionó “dónde están las feministas de este país que no se han manifestado. Rápido brincaron con lo de Héctor O’Neill”.

“A veces defienden a mujeres que no son santas y para eso hicieron un espectáculo, pero para defender a una mujer, que pasa mucho en la televisión. ¿Dónde están? Las feministas no aparecen cuando pasan cosas así. Para unas cosas son feministas pero para otras no y eso dice mucho del supuesto liderato de las mujeres feministas”, consideró.

El gerente general de Wapa Televisión, Joe Ramos lamentó y se distanció de expresiones recientes de la animadora Sonya Cortés en Snapchat donde arremetió contra sus "haters" por reportar sus videos a Facebook.

Ramos anunció que mientras atienden el asunto, Daniela Droz sustituirá a Cortés en el programa Lo Sé Todo.

Metro intentó comunicarse con Sonya Cortés, pero al momento no estaba disponible para responder la llamada.