Huracán Irma será más fuerte que Harvey

Foto: Héctor Pesquera/ vía Twitter @NoticentroWapa

El secretario del Departamento de Seguridad Pública, Héctor Pesquera, llamó la atención hoy que el huracán Irma, categoría 5, es más fuerte que el sistema Harvey que recientemente abatió Texas dejando 60 muertos.

"Esto es más fuerte que Harvey que estuvo en Texas. Esto no es el cuco, esto se llama Irma tiene casi 300 millas de grande. Esto es serio, si ustedes no toman las debidas precauciones si ustedes no sacan la gente de las áreas potencialmente inundables, tienen que tomar la responsabilidad de proteger sus vidas y familiares”, dijo Pesquera en la conferencia de prensa que ofreció el gobernador.

Explicó que no es el gobierno quien cataloga al huracán como catastrófico, sino el Centro Nacional de Huracanes.

Solicitó a los ciudadanos a permanecer en calma, tomar en cuenta que no habrá servicio eléctrico y que habrá vientos por más de 14 horas.

“Estamos preparados, pero hay una responsabilidad de parte de los ciudadanos de que tenemos que estar preparados”, manifestó.

Rescatistas no saldrán luego de las 65 mph

El secretario detallo que los rescatistas prestarán servicios hasta tanto haya 50 millas de vientos sostenidos o ráfagas de menos de 65 millas por hora.

“Por su protección no van a salir. Entiéndanlo bien, no va a haber nadie que los ayude después de las 50 millas por hora sostenidas, esto por la protección de los rescatistas. Ustedes tienen todo el tiempo necesario desde hoy hasta mañana para protegerse”, explicó Pesquera.

