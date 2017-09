Huracán Irma pone a temblar -literalmente- a la isla de Guadalupe

El poderoso y peligroso huracán Irma continúa su paso hacia el Caribe.

Pero además de las impresionantes imágenes de satélite, el avance del fenómeno se ha estado registrando en otro tipo de instrumento: los sismómetros, utilizados para detectar y medir la fuerza de la sacudida de la tierra durante un terremoto.

Según informó en Twitter el sismólogo Stephen Hicks, durante las pasadas 48 horas los sismómetros en la isla de Guadalupe han estado registrando el impacto de Irma mientras se dirige a las Antillas Menores, lo que confirma que se trata de un huracán con una fuerza inimaginable.

Seismometer recordings from the past 48 hours on Guadeloupe show Cat. 5 #Hurricane #Irma driving closer toward the Lesser Antilles pic.twitter.com/9y3Nuv2Z9E

Se espera que Irma, un huracán categoría 5, con vientos máximos sostenidos de 185 millas por hora, comience a afectar la zona de Puerto Rico a partir de mañana miércoles.

Irma es el huracán más poderoso en la cuenta del Océano Atlántico fuera del Caribe y el Golfo de México, según los récords del Centro Nacional de Huracanes.

#Irma is the strongest #hurricane in the Atlantic basin outside of the Caribbean Sea & Gulf of Mexico in NHC records https://t.co/tW4KeGdBFb pic.twitter.com/P8ebbQJR4k

— NHC Atlantic Ops (@NHC_Atlantic) September 5, 2017