Espacios Abiertos reitera su reclamo de transparencia a la Junta

La organización sin fines de lucro Espacios Abiertos reiteró que promueve la transparencia y rendición de cuentas de los haberes públicos, por lo que pidió a la Junta de Control Fiscal (JCF) que

"La carta de la oficial de Etica de la Junta no contesta los planteamientos de Espacios Abiertos. Los informes iniciales de varios miembros continúan incompletos, por lo tanto la información es deficiente. Los informes periódicos de varios de los miembros también siguen incompletos. No se puede evaluar la información de los que renuncian, primero porque no completaron la inicial y luego porque no han radicado informes de salida", indicó la organización en una comunicación escrita.

"Ante la deficiencia de la información que publica la Junta, nos reafirmamos en el reclamo de que se cumpla la ley. Todos los miembros y empleados de la Junta, presentes y pasados, tienen que cumplir con la divulgación de información que específicamente les requiere la Ley PROMESA", agregó.