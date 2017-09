Emiten resolución para dejar por la libre uso de generadores eléctricos

La Junta de Gobierno de la Junta de Calidad Ambiental (JCA) determinó, mediante resolución, otorgar una dispensa por el uso de generadores eléctricos durante el huracán Irma, informó la presidenta de esa entidad, Tania Vázquez Rivera.

Esto significa que la JCA no emitirá multas por no tener los permisos solicitados para la operación de estos equipos durante el fenómeno atmosférico. La operación de estos aparatos está establecida en el Reglamento para el Control de la Contaminación Atmosférica.

“En virtud de la Regla 302 del Reglamento para el Control de la Contaminación Atmosférica (“RCCA”), mientras dure la interrupción del servicio eléctrico por causa de la emergencia declarada en la Orden Ejecutiva, la JCA no tomará acciones administrativas y/o imputación de violaciones por el uso de generadores de electricidad para uso de emergencia”, establece la resolución.

El documento, asimismo, dispone que “el generador de electricidad se instalará en un lugar que permita ventilación y una dispersión de gases adecuada a la atmósfera. La salida de los gases que se generen en el proceso de combustión del motor del generador será dirigida a la atmósfera a través de tubería, conducto o chimenea. Los gases que escapan de los generadores no pueden estar dirigidos a otras propiedades o cerca de las ventanas de propiedades aledañas”.

Por otro lado, la resolución de seis páginas autoriza a los gobiernos municipales y/o a la Autoridad de Desperdicios Sólidos de Puerto Rico a establecer centros de acopio temporeros y/o acumulación de desperdicios sólidos no peligrosos, los cuales podrán ser operados durante los próximos 30 días a partir de la notificación del documento.

“Se autoriza a personas y/o entidades que no cuentan con un Permiso para la Recolección y Transportación de Desperdicios Sólidos No Peligrosos (en adelante, “Permiso DS-1”), según requiere la Regla 643 del “Reglamento para el Manejo de los Desperdicios Sólidos No Peligrosos”, la recolección y transportación de: material vegetativo (ramas, arboles, hojas, etc.), escombros y desperdicios de enseres domésticos hacia los centros de acopio autorizados por los municipios, para, de esta forma, poder disponer adecuadamente de los escombros generados durante la emergencia decretada”, reza parte del documento firmado hoy, martes.