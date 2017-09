Ada Monzón: P.R. no será el mismo tras paso de Irma

La meteoróloga Ada Monzón aseguró que el huracán Irma será el fenómeno atmosférico más peligroso que enfrentará la isla.

"Este es el huracán más peligroso que Puerto Rico va a enfrentar en tiempo reciente y como tal urge y es mandatorio que cada persona tome la seguridad suya y la de su familia en sus manos y no en las manos del gobierno", sostuvo Monzón en entrevista con WKAQ 580am.

Asimismo, sostuvo que Puerto Rico no será el mismo luego del paso del poderoso huracán que alcanzó la categoría 5 a las 8:00 de la mañana de hoy, martes.

"Créame que aquí vamos a estar hablando de pre Irma y post Irma. El Puerto Rico de hoy no va a ser el mismo Puerto Rico de las próximas 48 horas. Así que escúcheme bien porque usted jamás en su vida me ha escuchado decir esto y jamás en su vida tal vez me vuelva escuchar decir esto".

Irma se sigue moviendo a 14 millas por hora (mph) hacia el oeste y tiene unos vientos de 145 mph.

"Tuvieron que hacer un boletín especial ya que el avión encontró fuertes vientos a través del sistema. Lo encontraron en la latitud 16.7 norte, 57.7 oeste [longitud]. Wao, se está moviendo hacia el oeste a unas 14 millas por hora y tiene unos vientos de 175 millas por hora. Por lo tanto, se ha clasificado como categoría 5", indicó el meteorólogo Ernesto Morales en una conferencia de prensa en la Agencia Estatal para el Manejo de Emergencias (Aemead).

Por su parte, el gobernador Ricardo Rosselló Nevares anunció en una conferencia de prensa la activación de la Ley Seca ante el paso inminente del huracán. La misma estará vigente desde mañana, miércoles a las 6:00 de la mañana y estará activa por 24 horas.

En el informe de las 5:00 de la mañana, Irma se mantenía como categoría 4 y sus vientos eran de 150 millas por hora.

