Santini quiere reunirse con Carmen Yulín para combatir la criminalidad

El exalcalde de San Juan, Jorge Santini, invitó a la alcaldesa de la capital, Carmen Yulín Cruz Soto, a “enfocarse en estrategias para combatir el aumento de la criminalidad en San Juan”, y se puso a su disposición para crear un frente común para esa tarea.

“La criminalidad en San Juan está rampante, y todos tenemos que poner de nuestra parte para buscar alternativas. Hay que crear iniciativas, sumar voces, activar e incentivar a la Policía municipal y, en esa dirección, la alcaldesa debe ser proactiva, enfocándose en lo importante”, señaló el político.

A continuación, la invitó “a crear un grupo de trabajo que rompa con ideologías, donde estemos todos en busca de una mejor calidad de vida en San Juan. No buscar opciones y no ser inclusiva repercutirá en un aumento en las estadísticas, como está sucediendo”.

La propuesta de Santini debe ser estrictamente para atender el asunto de la criminalidad, y no asuntos políticos. “La alcaldesa podría imitar la iniciativa del gobernador, Ricardo Rosselló, quien no ha tenido reparos en reunir a un grupo de mentes para luchar por Puerto Rico frente a la Junta de Supervisión Fiscal”.

“La alcaldesa ha estado activa criticando y hasta llamando mentiroso al gobernador, pero viene a mi recuerdo cuando públicamente renunció a la vicepresidencia del Partido Popular Democrático (PPD) y, luego, cuando Héctor Ferrer le salió al paso, cambió de opinión”, apunto el exalcalde del Partido Nuevo Progresista (PNP).

Y agregó: “También viene a mi mente que la alcaldesa prometió que no aumentaría nada en San Juan, y comenzó por aumentar su escolta con policías del estado, y no municipales. La alcaldesa es acomodaticia… si no, recuerden cuando, ante las críticas, se alejó de Oscar López. ¿Quién miente entonces?”.